Попередньо відомо про 3 загиблих та 28 поранених в результаті обстрілу Харкова російськими окупантами (оновлено)
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Російські окупанти завдали ракетних ударів по Харкові. Попередньо відомо про 3 загиблих та 28 поранених.
Про це повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог знову завдав ракетних ударів по місту. Попередньо відомо про 16 поранених та 3 загиблих.
Інформація оновлюється, на місці працюють рятувальні та екстрені служби", - йдеться в повідомленні.
"За оновленою інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, на цю хвилину внаслідок денного обстрілу Харкова постраждали 28 людей, серед них дитина 16 років. 3 людей загинули", - повідомив глава ОВА Олег Синєгубов.