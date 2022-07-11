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Окупанти готуються до вуличних боїв у Херсоні, - радник голови ОВА Хлань

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Окупанти готуються до вуличних боїв у Херсоні, - радник голови ОВА Хлань
Російські окупаційні війська готуються до вуличних боїв у Херсоні. Якщо їх вдасться вибити з міста, то вони підуть на лівобережну частину Дніпра.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив під час телемарафону радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

Він висловив сподівання, що окупантів вдасться вибити без бою.

"Останні дні я чую ці тривожні сигнали про посилення точок для вуличних боїв. А це велика небезпека для цивільних. Сподіваюся, що росіян вдасться вибити з Херсона без бою, і вони підуть на лівобережну частину Дніпра. Але треба бути готовим до всього", - заявив Хлань.

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Топ коментарі

  • FT FT
    Взорвать Антоновский мост и рашисты забегают как крысы в ведре. Им уже будет не до уличных боев. Да еще можно будет окружить целую рашистскую группировку в котле и набрать кучу пленных для обмена на наших людей.
  • Otrutnyi Otrutnyi
    Перед тим, як наступати на Фронті
    Варто Тил зачистити від,,дЄрмака,,
  • Valter Valter
    Да какие там уличные бои. Рашисты почуяв что их окружают побегут обгоняя друг друга. Для ***** это будет позор если всю херсонскую группировку ЗСУ окружит а потом проведет обосраных рашистов по улицам под аплодисменты местных жителей.
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