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SCM Ахметова вимагатиме від Росії компенсації у всіх міжнародних та національних інстанціях

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Підприємства SCM вимагатимуть від Росії компенсації за зруйновані через військову агресію активи у всіх можливих міжнародних та національних інстанціях.

Про це в інтерв'ю німецькому виданню Tagesspiegel повідомив власник SCM Рінат Ахметов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми однозначно пред'явимо позови до Росії - у всіх міжнародних та національних інстанціях - і вимагатимемо належну компенсацію всіх збитків і втраченого бізнесу", - повідомив бізнесмен.

Підприємства SCM також намагаються припинити викрадення Росією українських товарів, зокрема металургійної продукції із захопленого російськими військами Маріуполя.

"Прямо зараз РФ цинічно завантажує на свої кораблі українську сталь у Маріуполі. Це грабіж та нахабне порушення міжнародного права", - додав Рінат Ахметов.

Нагадаємо, наприкінці червня Ахметов подав позов проти Росії до Європейського суду з прав людини щодо компенсації за грубі порушення його прав власності під час неспровокованої військової агресії Росії проти України.

Читайте: Ахметов подав позов до ЄСПЛ проти Росії

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    щось коломойкін мовчить.
    йому вже компенсували чи що...
  • Прощай немытая раССея
    А раньше только гудел...
  • Oleg Iskra 14887c2d
    В якості компенсації ахметці будуть включати гудок і гудіти поки сам не скаже що досить. Ця падлюка була реальним хазяїном дамбасу , контролювало органи влади і силові структури, розпалювало сепаратизм, його бандюки допомагали захоплювали адмінбудівлі. Падлюка думала, що буде як в Криму і він стане мордорським олігархом, але х** о в черговий раз використало і викинуло зрадника.
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