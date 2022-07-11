Окупанти у Запорізькій області встановили свої ціни на українське зерно та планують продовжити його вивезення, - ГУР МО

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області окупанти намагаються поновити вивезення українського зерна. 17 липня очікується судно під завантаження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУР МО України.

"Для організації процесу було створено так звану "ГУК" (рос. – Государственная унитарная компания). Її діяльність безпосередньо контролює колаборант Євген Балицький – колишній народний депутат, депутат Запорізької облради від забороненого "Опозиційного блоку". Наразі – призначений окупантами "керівником регіональної окупаційної адміністрації на Запоріжжі".

Для створення дієвої інфраструктури вивезення зерна, колаборанти "націоналізували" (захопили) припортовий елеватор підприємства "Нова хортиця" у Бердянську, завантажувальний комплекс підприємства "Аскет Шиппінг" у порту Бердянськ, елеватори підприємств "Кернел", "Оптімус" та інших зернотрейдерів", - йдеться у повідомленні.

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Розвідники повідомляють, що так звана "ГУК" встановлила закупівельні ціни на сільгосппродукцію: пшениця фуражна – 6000,00 рос.руб., пшениця продовольча – 9000,00 рос.руб., ячмінь – 7000,00 рос.руб. за 1 тону.

"Сільгоспвиробників така ціна категорично не влаштовує, тож вони намагаються не продавати врожай, а зберігати його в сховища. За відсутності вільних сховищ – в інших, не пристосованих для цього приміщеннях або навіть на відкритих майданчиках", - зазначають у ГУР.

17 липня очікується прибуття судна "ZHIBEK ZHOLY", яке вже вивозило крадене зерно з Бердянська. З метою додатково тиску на місцеве населення Євген Балицький заявив, що жителі можуть бути поділені на тих хто підтримує РФ та залишаться у своїх домівках, та інших, які мають виїхати з території регіону.