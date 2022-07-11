Російські окупанти випустили 4 ракети по Одещині: Одна з них влучила в приватний будинок (оновлено)

Війська РФ завдали ракетного удару по Одещині, відомо про влучання ракети в будівлю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко.

"Російські війська завдали ракетного удару по Одеській області. Випустили 4 ракети з літаків над окупованим Кримом. Одна з ракет влучила в будівлю.

Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", - йдеться в повідомленні.

За словами речника глави ОВА Сергія Братчука, одна з ракет влучила в об'єкт інфраструктури.

Тимошенко пізніше повідомив, що окупанти випустили 7 ракет з літаків Су-27, Су-30 та Су-35.

"Одна з ракет влучила у приватний будинок. Попередньо без жертв, інформація щодо руйнувань уточнюється", - зазначив він.

Читайте: Попередньо відомо про 3 загиблих та 28 поранених в результаті обстрілу Харкова російськими окупантами (оновлено)