Російські окупанти випустили 4 ракети по Одещині: Одна з них влучила в приватний будинок (оновлено)
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Війська РФ завдали ракетного удару по Одещині, відомо про влучання ракети в будівлю.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко.
"Російські війська завдали ракетного удару по Одеській області. Випустили 4 ракети з літаків над окупованим Кримом. Одна з ракет влучила в будівлю.
Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", - йдеться в повідомленні.
За словами речника глави ОВА Сергія Братчука, одна з ракет влучила в об'єкт інфраструктури.
Тимошенко пізніше повідомив, що окупанти випустили 7 ракет з літаків Су-27, Су-30 та Су-35.
"Одна з ракет влучила у приватний будинок. Попередньо без жертв, інформація щодо руйнувань уточнюється", - зазначив він.