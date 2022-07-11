ЗСУ знищили у Таврійську пересувний командний пункт ворога, - радник голови Херсонської ОВА Хлань

На Херсонщині у Таврійську ЗСУ знищили пересувний командний пункт ворога.

Про це у Фейсбуці повідомив депутат облради, радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.

"Херсонщина. За попередньою інформацією, ті звуки, що вночі чули в Каховці і поблизу - це чітке влучання наших Збройних Сил у Таврійську. Знищено пересувний командний пункт ворога, військову техніку, радари й антени, ПВО, що наставили там орки, є 200-ті росіяни. Початок тижня багатообіцяючий", - зазначив він.

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