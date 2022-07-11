​​Понад 2 млрд грн активів російської компанії, яка займається виготовленням побутової хімії, арештовано на Вінниччині, - Офіс генпрокурора

Менеджмент вінницького підприємства під час воєнного стану намагався приховати від націоналізації продукцію, діючи в інтересах російських власників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс генпрокурора.



"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора накладено арешти на активи підприємства на Вінниччині, що займається виготовленням побутової хімії. Зокрема, арештовано корпоративні права - 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 1,5 млрд грн та продукцію і сировину на понад 500 млн грн. Кінцевим бенефіціаром підприємства є один із відомих російських олігархів із близького оточення президента РФ, власник російської косметичної корпорації", - йдеться в повідомленні.



Встановлено, що менеджмент вінницького підприємства під час воєнного стану намагався приховати від націоналізації продукцію, діючи в інтересах російських власників. Не маючи на це законних підстав, вони хотіли вивезти її, використовуючи символіку Червоного Хреста.



Правоохоронцями проведено ряд обшуків, вилучено комп’ютерну техніку, серверне обладнання та інші документи. Опломбовано устаткування для виробництва побутової хімії та складські приміщення із сировиною та готовою продукцією вагою майже 5 тис. тонн. Наразі вживаються заходи щодо передачі цих активів в управління АРМА.



Досудове розслідування за фактами зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт або майна, яке підлягає конфіскації, а також незаконного використання символіки Червоного Хреста (ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 445 КК України) здійснюється Головним слідчим управлінням Нацполіції України за оперативного супроводу СБУ.

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