Ми намагалися втримати Сєвердонецьк та Лисичанськ абсолютно недостатніми силами та засобами, - Бутусов

Захисники України не отримали необхідних сил та засобів та тривалий час намагалися втримати Сєверодонецьк і Лисичанськ без артилерійської підтримки та можливості провести ротацію.

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов сказав в інтерв’ю "Радіо НВ".

Він наголосив, що проблему Лисичанська не можна розглядати відокремлено від проблеми оборони Луганської області і вузлу Рубіжне-Сєвєродонецьк-Лисичанськ.

"Для того, щоб втримати цей регіон, нам було необхідно забезпечити його необхідними силами та засобами. Але, на жаль, вчасно це не було зроблено. Тривалий час ми з абсолютно недостатніми силами намагалися втримати великий район", - сказав Бутусов.

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За словами журналіста, це призвело до того, що захисникам України довелося відійти від Рубіжного. Коли ж вони боронили Сєверодонецьк, сил контролювати весь периметр міста теж не було.

"Деякі створені підрозділи просто не набули ще необхідної боєздатності. Це призвело до того, що противник абсолютно безперешкодно зайшов у місто, почалися вуличні бої. І вже після того надійшло підкріплення наших сил в Сєвєродонецьку. Але це рішення було ухвалено запізно", - каже головред Цензор.НЕТ.

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Також, за словами Бутусова, ситуацію погіршила поява на місцях поітиків, які закликали за будь-яку ціну втримати Сєверодонецьк.

"На жаль, поява політиків там призвела до того, що військові не мали можливості діяти по обстановці. Навіть деякі кадрові зміни у військовому керівництві були зроблені, на жаль, тому що деякі політики хотіли чути оптимістичні доповіді, а не реалістичні", - наголосив він.