Тільки-но ЗСУ організують свій артилерійський наступ - росіяни полетять звідси, - Бутусов

Українські сили здатні звільнити Лисичанськ та Сєверодонецьк, коли вирішать проблеми з організацією контрбатарейної боротьби, артилерійської розвідки, виявленням та ураженням позицій російської артилерії.

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов сказав в інтерв’ю "Радіо НВ"

"Якщо у нас буде накопичена достатня кількість боєприпасів, система ураження буде налагоджена, ми можемо розвернути ворога дуже швидко", - вважає Бутусов.

За його словами, перевага окупантів зараз лише в тому, що у ниє є велика кількість боєприпасів та артилерії.

"У нас є проблеми з організацією контрбатарейної боротьби, артилерійської розвідки, виявленням та ураженням позицій російської артилерії. Як тільки це буде зроблено і ми зможемо організувати свій власний артилерійський наступ, вони полетять звідси", - каже Бутусов.

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Головред Цензор.НЕТ додав, що Росія, на відміну від України, не зможе втримати жодної висоти, бо її армія значно поступається українській в мотивації, тактиці та військовому інтелекті.

"На цей момент Україна має достатньо сили, щоб втримати всі міста, які ми зараз контролюємо", - додав Бутусов.

"Вважаю, що всі можливості у нас є. Просування противника йде дуже повільно і жодних надзвичайних задач противник не [формує]. Все це контрольовано, зрозуміло. Ми знаємо, де вони будуть наступати, як вони рухаються, якими силами. Дії противника передбачувані і шаблонні, я б навіть сказав. Все це можна відбити", - каже журналіст.

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