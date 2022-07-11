В Білорусі готуються додаткові обмеження на виїзд громадян

В Білорусі пропонують заборонити громадянам виїзд за кордон. Виїзд обмежать, якщо це "суперечитиме інтересам національної безпеки".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Nexta.

Так, до парламенту РБ внесли законопроєкт про зміну порядку виїзду з Білорусі, в якому пропонується запровадити можливість обмежувати для громадян виїзд із країни на шість місяців, якщо він "суперечить інтересам національної безпеки".

З Білорусі збираються не випускати тих, хто перебуває на профілактичному обліку в органах державної безпеки, а також громадян щодо яких ведеться адміністративний процес за "народними" статтями.

Водночас силовики РБ зможуть виїхати за межі країни лише за погодженням із керівництвом.

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