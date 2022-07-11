Колишній "ОПЗЖист" Бойко каже, що не збирається йти з політики, навіть якщо відберуть мандат
4 64046
Голова депутатської групи "Платформа за життя та мир" Юрій Бойко не збирається йти з політики після заборони ОПЗЖ - навіть якщо втратить депутатський мандат. Інші його колишні соратники не такі оптимістичні.
Про це він сказав у коментарі "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Чи бачу я особисто власне політичне майбутнє? Так, безумовно. Як і політичне майбутнє своїх колег, незважаючи на те, намагатимуться нас позбавити чинного мандата чи ні", – сказав він.
За словами Бойка, наразі очолювана ним депутатська група планує зосередитись навколо питань "розбудови економіки країни та захисту соціально-економічних прав людей".
В іншій депутатській групі "Відновлення України", яка утворилась після розпаду фракції ОПЗЖ, відповіли журналістам, що поки що "не думають" про своє політичне майбутнє.