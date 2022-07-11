Західна зброя для ЗСУ вже змінює хід війни. І це ми ще не починали, - Данілов

Кількісні переваги російської армії нівелюються українською ракетно-артилерійською точністю.

Про це у твітері повідомив секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Деморалізація, демілітаризація і деокупація - три головні ефекти роботи сучасної західної зброї зі знищення командних пунктів, техніки та складів боєприпасів рашистів за останній час. Кількісні переваги росармії нівелюються українською ракетно-артилерійською точністю. Західна зброя для ЗСУ вже змінює хід війни. І це ми ще не починали!" - зазначив він.

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