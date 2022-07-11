Новини • Війна

Західна зброя для ЗСУ вже змінює хід війни. І це ми ще не починали, - Данілов

17 61847
Західна зброя для ЗСУ вже змінює хід війни. І це ми ще не починали, - Данілов
Кількісні переваги російської армії нівелюються українською ракетно-артилерійською точністю.

Про це у твітері повідомив секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ. 

"Деморалізація, демілітаризація і деокупація - три головні ефекти роботи сучасної західної зброї зі знищення командних пунктів, техніки та складів боєприпасів рашистів за останній час. Кількісні переваги росармії нівелюються українською ракетно-артилерійською точністю. Західна зброя для ЗСУ вже змінює хід війни. І це ми ще не починали!" - зазначив він.

Також читайте: Данілов не виключив, що за вибухами на українських складах у Балаклії, Ічні та Калинівці в 2017-2019 роках стоїть Росія

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Єто Другоє
    Західна зброя для ЗСУ вже змінює хід війни. І це ми ще не починали, - Данілов

    +100500!!!
  • Єто Другоє
    Аби зрозумів абсурдність своїх висерів для скотобидла. І як на ці висери реагує цивілізований світ. ***** потрібно (!) тролити Zвинопсін їх же методами
  • Олександр Юрчук
    трлолінг це добре.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини