Експорту зерна через канал "Дунай-Чорне море" недостатньо для запобігання світового голоду, - ООН

Кілька днів тому каналом гирла Бистре суднового ходу р. Дунай - Чорне море був відновлений прохід для суден, що перевозять агропродукцію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомив координатор гуманітарної допомоги ООН Мартін Гріффітс.

Він вважає цю подію недостатньою для подолання загрози світового голоду.

За словами Гріффітса, лише розблокування українських чорноморських портів, які наразі заблоковані російською армією, є найкращим способом запобігання глобального голод.

"Натхнені повідомленнями про відновлення експорту українського зерна через канал Чорне море - Дунай. Але цього недостатньо. Оскільки відсутність продовольчої безпекив усьому світі стає все очевиднішою, відкриття чорноморського маршруту є нашим найкращим варіантом для подолання глобального голоду. Світ не може чекати", - пояснив він.

Згідно із дослідженням ООН, Україна щороку вирощує достатньо продовольства, щоб нагодувати більше 400 млн людей, тому блокування портів створює загрозу голоду для цих людей.

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"Гирло Бистре суднового ходу р.Дунай-Чорне море - це надзвичайно важливий транспортний канал, який може стати "дорогою життя" для тих, країн над якими нависла небезпека голоду. Це стало можливим завдяки звільненню від російських військ острова Зміїний і роботі українських захисників. І ми продовжуємо працювати над тим, щоб рятувати не тільки Україну від російської агресії, але і світ, який путін тримає у заручниках", - зазначив очільник Мінінфраструктури Олександр Кубраков.

Як повідомлялось, на сьогодні через блокаду морських портів, на які до повномасштабного вторгнення припадало орієнтовно 80% експорту аграрної продукції України, вивезення продовольства відбувається виключно через дунайські порти, залізничні та автомобільні пункти пропуску на західних кордонах.

Їхньої пропускної здатності наразі недостатньо для повноцінного заміни морських портів.

Окрім цього, раніше голова Всесвітньої продовольчої програми ООН повідомив, що ООН отримує з України 40% пшениці для своїх програм надзвичайної продовольчої допомоги.

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