Запровадження іспиту для набуття громадянства України потребує законодавчого врегулювання, - відповідь Зеленського на петицію
Про це йдеться у відповіді глави держави на електронну петицію № 22/140008-еп "Ввести обов'язковий іспит для отримання громадянства України", інформує Цензор.НЕТ.
Зеленський зазначив, що питання про запровадження обов'язкового іспиту для набуття громадянства України вимагатиме законодавчого врегулювання. Згідно з Конституцією та Законом "Про Кабінет Міністрів України", уряд забезпечує проведення політики у сферах освіти та науки, всебічного розвитку та функціонування державної мови у всіх сферах суспільного життя на всій території України, проведення державної правової політики, регулює міграційні процеси.
"Тому я звернувся до прем'єр-міністра України Д.Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушене в електронній петиції питання", - повідомив президент.
Зеленський пообіцяв проінформувати автора петиції про результати розгляду порушених питань.
Нагадаємо, електронна петиція щодо запровадження обов'язкового іспиту для отримання громадянства України оприлюднена на вебсайті Офіційного інтернет-представництва президента 23 травня 2022 року. В червні вона набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.
Її ініціатор Віталій Капустян пропонує, щоб охочі стати громадянами України, крім набору документів, мали скласти іспит, який передбачає три складові: тести з української мови, історії України та на знання Конституції. Також автор пропонує вивчення державного гімну.