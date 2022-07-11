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У Німеччині зафіксували майже 600 злочинів проти українських біженців

10 52014
У Німеччині зафіксували майже 600 злочинів проти українських біженців
Від початку війни Росії проти України німецькі правоохоронні органи зафіксували кілька сотень правопорушень антиукраїнського характеру.

Про це повідомило федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

Загалом на території Німеччини зафіксовано 592 антиукраїнські правопорушення, так чи інакше пов'язані з війною Росії проти України.

Проти росіян в Німеччині тим часом зареєстрували 701 правопорушення.

Для реєстрації подібних правопорушень відомство створило спеціальний пункт збору інформації Isa Kiew.

Всього до Німеччини прибуло понад 876 тисяч біженців з України. Соціальну допомогу попросили менше половини з них. На біржі праці в Німеччині зареєструвалися понад 265 тисяч українських біженок і біженців.

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Дозвіл на проходження інтеграційних курсів для вивчення німецької мови отримали вже 144 тисячі українських біженців. 52 тисячі українок та українців уже почали навчання на цих курсах.

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Топ коментарі

  • Дімонич
    Враховуючи скільки кацапів проживає у Німеччині, то якось не дивно...
  • Viacheslav Eremin
    Маріуполь було не зберігти ніяк. Це не вдалося навіть Азову, а Азовці все життя поклали на підготовку до цієї війни. Цивільна людина, сама одна - нічого додати до цього не може.
    Маріуполь був зданий у ту секунду, коли розмінували Чонгар. Його оточили з того боку, звідки повинна була йти СИЛА та ДОПОМОГА.
    А сдало Маріуполь СБУ, людина яку призначив Баканов. Ні сам Баканов, ні той хто витягнув із своеї сраці Баканова та призначив його - ніяк не постраджав, записуються свої відосики як й раніше. А на питання - чи ви отримали 47 мільонів крадених грошей з Приват банку та по якому паспорту ви оформили квартирку в Криму, придбану після 2014-го року - жидок-малорос робить морду кирпичом та робить вид, що він не почув питання.
  • дмитрий a4f273bf
    Особенно умиляют среди наших "беженцев" в Германии толпы цыган, выходцы из Лугандона, клянущие Украину на всех углах и мужички-пареньки призывного возраста, непонятно как оказавшиеся за границей и я не слышу, чтобы об этих проблемах кто-то всерьёз рассуждал
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