У Німеччині зафіксували майже 600 злочинів проти українських біженців

Від початку війни Росії проти України німецькі правоохоронні органи зафіксували кілька сотень правопорушень антиукраїнського характеру.

Про це повідомило федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

Загалом на території Німеччини зафіксовано 592 антиукраїнські правопорушення, так чи інакше пов'язані з війною Росії проти України.

Проти росіян в Німеччині тим часом зареєстрували 701 правопорушення.

Для реєстрації подібних правопорушень відомство створило спеціальний пункт збору інформації Isa Kiew.

Всього до Німеччини прибуло понад 876 тисяч біженців з України. Соціальну допомогу попросили менше половини з них. На біржі праці в Німеччині зареєструвалися понад 265 тисяч українських біженок і біженців.

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Дозвіл на проходження інтеграційних курсів для вивчення німецької мови отримали вже 144 тисячі українських біженців. 52 тисячі українок та українців уже почали навчання на цих курсах.