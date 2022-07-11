Новини

Спартц - до Каптур: Слухати кишенькових бюрократів Єрмака значить допомагати Кремлю

32 653141
Спартц - до Каптур: Слухати кишенькових бюрократів Єрмака значить допомагати Кремлю
Конгресвумен-республіканка Вікторія Спартц різко відповіла своїй колезі з Демократичної партії Марсі Каптур, яка звинуватила її в "необачній допомозі Путіну".

Свою позицію Спартц висловила в твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Перш ніж конресвумен Марсі Каптур робитиме жорсткі заяви, вона має відвідати Україну та побачити, що там відбувається - хоча б раз. Марсі, дослухання до кишенькових бюрократів Андрія Єрмака не служить нікому, крім Кремля", - написала вона.

Також читайте: Конгресвумен Спартц "необачно допомагає Путіну", - конгресвумен-демократка Каптур

Нагадаємо, раніше конгресвумен Вікторія Спартц написала відкрите звернення до президента США Джо Байдена із закликом перевірити "можливі зв'язки" глави Офісу президента Андрія Єрмака з країною-окупантом Росією. МЗС України відповів, що ці заяви - маніпуляція. Після цього Спартц закликала МЗС утриматися від нападок, а Зеленського - вирішити питання Єрмака.

Конгресвумен-демократка Марсі Каптур твердить, що Спартц "необачно допомагає Путіну".

Прессекретар президента Зеленського Сергій Никифоров каже, що це - справа американської депутатки та американського президента.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Eight Wonder 56eae116
    Все правильно делает, пусть подключает других конгрессменов и щимят это ДЕРЬМище.
  • Харьков Сумской
    Спартц, чави холуїв.
  • Igor Budnik b2adf589
    Зеленский и сделает - несовместимые понятия. Оно как всегда зассыт и спрячет голову в песок. Там где надо принимать решения, этого гребаного страуса нет- оно только по бумажке читает, что ему написали. Ну и то слава Богу. А ОПа попытается спустить все на тормозах.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини