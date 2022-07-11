Спартц - до Каптур: Слухати кишенькових бюрократів Єрмака значить допомагати Кремлю

Конгресвумен-республіканка Вікторія Спартц різко відповіла своїй колезі з Демократичної партії Марсі Каптур, яка звинуватила її в "необачній допомозі Путіну".

Свою позицію Спартц висловила в твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Перш ніж конресвумен Марсі Каптур робитиме жорсткі заяви, вона має відвідати Україну та побачити, що там відбувається - хоча б раз. Марсі, дослухання до кишенькових бюрократів Андрія Єрмака не служить нікому, крім Кремля", - написала вона.

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Нагадаємо, раніше конгресвумен Вікторія Спартц написала відкрите звернення до президента США Джо Байдена із закликом перевірити "можливі зв'язки" глави Офісу президента Андрія Єрмака з країною-окупантом Росією. МЗС України відповів, що ці заяви - маніпуляція. Після цього Спартц закликала МЗС утриматися від нападок, а Зеленського - вирішити питання Єрмака.

Конгресвумен-демократка Марсі Каптур твердить, що Спартц "необачно допомагає Путіну".

Прессекретар президента Зеленського Сергій Никифоров каже, що це - справа американської депутатки та американського президента.