"Доведеться у мене спершу відсмоктати": "Слуга народу" Яременко в соцмережах відповідає коментаторам

Нардеп "Слуги народу" Богдан Яременко в соцмережах відповідає на неоднозначні коментарі.

Про це у Facebook пише депутат ВР VIII скликання Борислав Береза, інформує Цензор.НЕТ.

"Прилетіла скарга на пост про Богдана Яременка. Він стверджує, що я його переслідую через його сексуальну орієнтацію. Скаргу я відбив, а Яременко після цього не лише "Анал-табу", а й "анальний брехунець". До речі, його дружина знає, про що цей "анальник" мріє? P.S. І це написав народний депутат?" - зазначив Береза.

Нагадаємо, 30 жовтня 2019 року журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією під час роботи в сесійній залі парламенту. Нардеп, зі свого боку, заявив, що влаштував провокацію. Він стверджував, що хотів таким чином висловити протест проти непрофесійної роботи журналістів.

Через кілька годин після цього журналісти зняли його листування вже не зі співробітницею секс-бізнесу, а з молодими дівчатами в "Тіндері" (додаток для знайомств. - Ред.).

Пізніше Яременко вибачився перед усіма, кому створив проблеми через листування, що потрапило в об'єктиви журналістів.

31 жовтня журналісти опублікували дані про те, що листування Яременка зі жрицями кохання не було одиничним. За даними "Букв", політик листується із залу Верховної Ради з дівчатами весь час свого перебування в статусі народного депутата.