Новини • Війна

Понад 7 тис. захисників України вважаються зниклими безвісти

24 82370
Понад 7 тис. захисників України вважаються зниклими безвісти
Зниклими без вісті вважають понад 7 тисяч захисників України. Це військовослужбовці ЗСУ, бійці Нацгвардії, співробітники СБУ і так далі. Більшість із цих людей в полоні.

Про це "Суспільному"розповів уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якщо ми говоримо про військових, то давайте розуміти, хто такі військові. Є ВСУ, є Нацгвардія, є прикордонники, є СБУ, і це різні інституції. Вони не входять в цифру, яку дає ЗСУ. ЗСУ дає дані про дві тисячі зниклих військових. Наш колцентр має орієнтовно 7200 людей. Наприклад, полк "Азов" - це Нацгвардія, і там також є безвісти зниклі. Вони не вийшли на звʼязок з рідними, коли вони вийшли з "Азовсталі"", - говорить Котенко.

Також читайте: Українцям надали алгоритм дій у разі втрати зв’язку з рідними чи близьким через війну. ІНФОГРАФІКА

За його словами, більшість зі зниклих військових - у полоні. Як приклад, наводить військових 1 батальйону 36 бригади: "Ми знаємо, що їх вивезли в Росію. По-перше, треба зрозуміти, скільки там є людей. Якщо їх більше сотні, то ми розуміємо, що практично весь батальйон - у полоні. Звʼязку із ними все ще немає, тому вони вважаються безвісти зниклими. Рано чи пізно вони потраплять у список на обмін і вони повернуться додому. Ось це той випадок, коли ми точно знаємо, що безвісти зниклі - живі".

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Kan Kan 21c2f560
    "Спасибо" 73 процентам за выбор. Это был важный момент в жизни, но вы повели себя безответственно и наплевательски теперь глядя на загубленные жизни вспоминается слова самого безответственного и самого обличенного властью человека в Украине "Ми зробили це разом"
  • Garry Grant
    Ось чому не варто мочити кацапню при можливості взяття в полон. Як би гидко від цього не було.
  • UIT Resistance
    та їм пох на країну і все інше, вони хочуть чим побільше хапанути а потім прозбігаються хто куди, а розгрібати будуть всі інші.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини