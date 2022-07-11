Росіяни продовжили заборону на польоти в центрі та на півдні РФ

Федеральне агентство повітряного транспорту Росії (Росавіація) продовжило заборону на польоти в центральній частині і на півдні країни до 18 липня. Заборона пов'язана з війною проти України.