На півдні відбувається повільне, але впевнене просування наших військ. Ситуація залишається напруженою, - Сили оборони півдня України
Про це начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк повідомила під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ситуація в південному регіоні залишається стабільно напруженою. Просування наших військ відбувається, воно повільне, але впевнене. Проголошення наших успіхів буде як тільки воно буде закріплено. Основне досягнення наразі - ураження командних пунктів і логістичних центрів, складів боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів... Є досягнення по влучанню по військовій техніці, яка знаходиться безпосередньо на позиціях вздовж лінії зіткнення", - сказала Гуменюк.
Вона зазначила, що ворог практикує гелікоптерні обльоти українських позицій, удари з повітря по тилових напрямках, а також ракетні обстріли. За її словами, останнім часом практикується використання системи С-300, яка споряджається снарядами з великим осколковим ураженням.