Міноборони РФ про обстріли Харкова та Часового Яру: Удари завдали по "пунктах дислокації українських нацбатів та іноземних найманців" і "бригаді тероборони ЗСУ"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
"Високоточною зброєю наземного базування в районі населеного пункту Часів Яр Донецької Народної Республіки знищено пункт тимчасової дислокації 118-ї бригади територіальної оборони ЗСУ. Внаслідок удару знищено понад триста націоналістів", - заявив представник відомства.
Крім того, в Міноборони РФ заявили, що російські ВКС "завдали точкових ударів по пунктах дислокації українських нацбатальйонів та іноземних найманців у районі Харкова".
Нагадаємо, внаслідок влучання ракети в багатоповерхівку в Часовому Яру 10 липня загинули щонайменше 20 цивільних людей, з-під завалів вдалося врятувати вісім людей.
Під завалами ще перебувають десятки.
Вночі російські військові завдали трьох ударів по Харкову. Одна з ракет влучила в шестиповерхову будівлю, часткового зруйнувавши її.
Також відомо про щонайменше 28 поранених і трьох загиблих внаслідок ракетних ударів по Харкову 11 липня.