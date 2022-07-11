Міноборони РФ про обстріли Харкова та Часового Яру: Удари завдали по "пунктах дислокації українських нацбатів та іноземних найманців" і "бригаді тероборони ЗСУ"

Міністерство оборони РФ у зведенні підтвердило, що армія Росії обстріляла Часів Яр у Донецькій області та Харків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

"Високоточною зброєю наземного базування в районі населеного пункту Часів Яр Донецької Народної Республіки знищено пункт тимчасової дислокації 118-ї бригади територіальної оборони ЗСУ. Внаслідок удару знищено понад триста націоналістів", - заявив представник відомства.

Крім того, в Міноборони РФ заявили, що російські ВКС "завдали точкових ударів по пунктах дислокації українських нацбатальйонів та іноземних найманців у районі Харкова".

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Нагадаємо, внаслідок влучання ракети в багатоповерхівку в Часовому Яру 10 липня загинули щонайменше 20 цивільних людей, з-під завалів вдалося врятувати вісім людей.

Під завалами ще перебувають десятки.

Вночі російські військові завдали трьох ударів по Харкову. Одна з ракет влучила в шестиповерхову будівлю, часткового зруйнувавши її.

Також відомо про щонайменше 28 поранених і трьох загиблих внаслідок ракетних ударів по Харкову 11 липня.

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