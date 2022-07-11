Російські винищувачі всю ніч тренувалися над Білоруссю. КАРТА

Вперше з початку квітня в небо над Білоруссю підняли російські винищувачі та літак далекого радіолокаційного виявлення й управління А-50.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн", інформує Цензор.НЕТ.

Так, о 10 липня о 22:50 з військового аеродрому в Мачулищах пішов на зліт борт ДРЛО А-50 ВКС РФ із реєстраційним номером RF-94268. Завданням цього літака є надання координат пілотам винищувачів для ударів по цілях.

Усю ніч А-50 літав колами від Барановичів до Слуцька, змінюючи висоти від 9150 метрів до 9700 м. Літак закінчив роботу лише о 04:39 і приземлився на військовий аеродром у Мачулищах о 05:10. Таким чином, чистий час роботи в повітрі становив 6 годин 20 хвилин.

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Також протягом усієї ночі у повітря піднімалися винищувачі, які позмінно працювали з А-50 у парі на висотах від 7000 до 8000 метрів.

"Беларускі Гаюн" зазначає, що під час роботи пілоти винищувачів обговорювали із ДРЛО видимість цілей для ударів територією України. Дослідники припускають, що парна робота винищувачів з А-50 з пошуком цілей для атаки "може стати новою щоденною практикою".

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