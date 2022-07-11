За два тижні Україна знищила не менше 14 військових баз та складів боєприпасів армії РФ на окупованих територіях, - BBC

Українські військові з кінця червня завдали понад 10 точних ударів по складах боєприпасів та інших об'єктах російських військ на територіях України, окупованих РФ.

Такі дані наводить Українська служба ВВС, інформує Цензор.НЕТ. За відкритими джерелами журналісти встановили щонайменше 14 випадків подібних ударів.

Склади та інші уражені об'єкти знаходилися на відстані від 5 до 75 км від лінії фронту.

Серед таких випадків видання називає:

- удари по інфраструктурі Збройних сил РФ у Новій Каховці (Херсонська область) та складу боєприпасів у Перевальську (Луганська область), 28 червня;

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- удар по складу боєприпасів у Попасній (Луганська область), 2 липня;

- удари по двох військових базах у Мелітополі (Запорізька область), 3 липня;

- вибух бази у Сніжному (Донецька область), 4 липня;

- вибух бази у "Камаз-центрі" у Донецьку та складу у Кадіївці (Луганська область), 5 липня;

- вибухи баз та складу у Великому Бурлуці (Харківська область), Макіївці (Донецька область) та Херсоні, 6 липня;

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- удар по нафтобазі у Донецьку, 7 липня;

- вибухи складів у Шахтарську (Донецька область) та Новій Каховці (Херсонська область, 8 липня).

Деякі випадки вибухів підтвердили в управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України.

Видання пише, що раніше українські війська теж періодично вражали склади та командні пункти російських військових, але робили це зазвичай прямо біля лінії фронту або в результаті диверсійних дій.

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