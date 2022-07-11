За два тижні Україна знищила не менше 14 військових баз та складів боєприпасів армії РФ на окупованих територіях, - BBC
Такі дані наводить Українська служба ВВС, інформує Цензор.НЕТ. За відкритими джерелами журналісти встановили щонайменше 14 випадків подібних ударів.
Склади та інші уражені об'єкти знаходилися на відстані від 5 до 75 км від лінії фронту.
Серед таких випадків видання називає:
- удари по інфраструктурі Збройних сил РФ у Новій Каховці (Херсонська область) та складу боєприпасів у Перевальську (Луганська область), 28 червня;
- удар по складу боєприпасів у Попасній (Луганська область), 2 липня;
- удари по двох військових базах у Мелітополі (Запорізька область), 3 липня;
- вибух бази у Сніжному (Донецька область), 4 липня;
- вибух бази у "Камаз-центрі" у Донецьку та складу у Кадіївці (Луганська область), 5 липня;
- вибухи баз та складу у Великому Бурлуці (Харківська область), Макіївці (Донецька область) та Херсоні, 6 липня;
- удар по нафтобазі у Донецьку, 7 липня;
- вибухи складів у Шахтарську (Донецька область) та Новій Каховці (Херсонська область, 8 липня).
Деякі випадки вибухів підтвердили в управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України.
Видання пише, що раніше українські війська теж періодично вражали склади та командні пункти російських військових, але робили це зазвичай прямо біля лінії фронту або в результаті диверсійних дій.