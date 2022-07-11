У музеї Королівського палацу поблизу Будапешта запустили україномовний аудіогід

У музеї Королівського палацу (Палацу Грашшалковичів) в угорському місті Ґеделле запустили аудіогід українською мовою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє посольство України в Угорщині.

Відтепер інформацію про палац, його історію та сьогодення, а також про постійно діючу експозицію, яка налічує 31 кімнату, можна послухати й українською мовою. Запуск став можливим завдяки співпраці Посольства України в Угорщині з керівництвом музею за сприяння Угорського туристичного агентства та фінансовій підтримці МЗС України у рамках відповідної бюджетної програми.

Робота над україномовним аудіогідом у Королівському палаці м. Ґеделле розпочалася наприкінці минулого року. Офіційний запуск аудіогіду планувався наприкінці лютого – на початку березня 2022 року, однак через повномасштабний напад Росії на Україну його довелося відтермінувати. Впродовж цього періоду український аудіогід працював у тестовому режимі. Українці, які були змушені приїхати до Угорщини, рятуючись від російської війни, вже навіть мали нагоду випробувати аудіогід українською мовою.

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Королівський палац (Палац Грашшалковичів) м.Ґеделле – один із найбільших і найкрасивіших палацових комплексів Угорщини. Будівництво розкішного палацу у стилі бароко розпочалося у 1740-х роках за проєктом знаменитого зальзбурзького архітектора Андраша Маєрхоффера на замовлення представника одного з найбагатших родів Угорщини, радника імператриці Марії Терезії графа Антала Грашшалковича I.

Після завершення роду Грашшалковичів, палац кілька разів міняв власників, поки у 1867 році не був подарований Угорською державою королівському подружжю – імператору Францу Йосифу I та його дружині імператриці Єлизаветі, які перетворили його на свою літню резиденцію та назвали Королівським палацом. Палацовий комплекс був улюбленим місцем перебування королеви Єлизавети, яка користувалася неабиякою популярністю в Угорщині та була відома серед народу під лагідним ім’ям Сісі. Після трагічної загибелі імператриці у 1898 році від руки італійського анархіста, на згадку про неї в парку було споруджено меморіальний комплекс та встановлено пам’ятник. Відтоді палац зазвичай називають Палацом Сісі.

Палац розташований за 30 км від Будапешта і є відомим туристичним об’єктом Угорщини.

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