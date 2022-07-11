Озброїти Україну - найбільш раціональне рішення, щоб не бачити російські війська на своїх вулицях, - Резніков

Через територію України російські танки можуть просунутися тільки як виставкові експонати.

Про це у Facebook заявив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

Коментуючи відкриття виставок розбитої російської техніки у країнах Європи, він назвав "головними спонсорами" цих експозиції українських захисників.

"Мета виставок проста. Ми хочемо показати мешканцям європейських держав, яку навалу смертоносного заліза стримує Україна. Ми демонструємо, що через нашу територію російські танки можуть просунутися тільки як виставкові експонати. У наших захисників і захисниць вдосталь відваги та професіоналізму. Але нам потрібна зброя. Озброїти Україну - це найбільш раціональне рішення, щоб не бачити російські війська на своїх вулицях, не чути вибухів, не ховати близьких…", - пояснив очільник Міноборони.

"Ми продовжимо роботу, щоб "здійснити" давню мрію москви, яка марить, щоб танки кремлівської імперії "дійшли до Ла-Маншу". Чим більше сучасної далекобійної зброї від партнерів ми отримаємо і чим швидше це станеться – тим більше життів ми збережемо. І тим скоріше сили оборони України забезпечать міста вільного світу цікавими експонатами. Працюємо над цим 24/7. Ми б’ємось за Україну і захищаємо Європу. Україна – щит Європи", - додав Резніков.

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