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Путін підписав указ, який дозволяє всім громадянам України звертатися за громадянством РФ у спрощеному порядку. ДОКУМЕНТ

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Путін підписав указ, який дозволяє всім громадянам України звертатися за громадянством РФ у спрощеному порядку. ДОКУМЕНТ
Російський диктатор Путін підписав указ, який дозволяє громадянам України звертатися за отриманням громадянства РФ у спрощеному порядку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Путін підписав указ, який дозволяє всім громадянам України звертатися за російським громадянством у спрощеному порядку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що раніше це дозволялося лише громадянам України, які мешкають на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

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Путін підписав указ, який дозволяє всім громадянам України звертатися за громадянством РФ у спрощеному порядку 01
Путін підписав указ, який дозволяє всім громадянам України звертатися за громадянством РФ у спрощеному порядку 02

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Топ коментарі

  • Михаил Батькович 2510fbed
    И нах нам эта информация?
  • mrSmith
    Це інформація для адептів секти святого єрмака?
  • Вася Быколог
    Це для тих ждунів та ватного бидла яке нудиться в Україні.
    Щоб виїжджали швидше на родіну, в орду.
    Чим більше гнидоти виїде - тим краще для України.
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