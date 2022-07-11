Путін підписав указ, який дозволяє всім громадянам України звертатися за громадянством РФ у спрощеному порядку. ДОКУМЕНТ
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Російський диктатор Путін підписав указ, який дозволяє громадянам України звертатися за отриманням громадянства РФ у спрощеному порядку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.
"Путін підписав указ, який дозволяє всім громадянам України звертатися за російським громадянством у спрощеному порядку", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що раніше це дозволялося лише громадянам України, які мешкають на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.