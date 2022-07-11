Молдовський суспільний мовник запустив дві передачі українською мовою

Державний телеканал "Moldova 1" почав випускати дві передачі українською мовою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Newsmaker.

Суспільний телеканал Moldova 1 почав випускати новини українською мовою.

Як повідомили на телеканалі, це буде щотижневий суботній випуск головних новин та аналітики, підготовлений молдовськими та українськими журналістами. У першому випуску ведуча Дар'я Русу презентувала головні українські, молдовські та світові новини, а також обговорила ситуацію з біженцями з України з головою єдиного центру кризового управління Адріаном Єфросом.

Це друга передача українською мовою, яка виходить на молдовському суспільному телебаченні. На каналі також є передача Svitanok, присвячена життю української діаспори в Молдові.

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