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Зеленський вніс до ВР законопроєкт про особливий статус поляків, - Дуда

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Зеленський вніс до ВР законопроєкт про особливий статус поляків, - Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що його український колега Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про надання громадянам Польщі особливого статусу в Україні.

Про це йдеться у твіттері Канцелярії президента Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Анджей Дуда: сьогодні президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про надання полякам в Україні особливого статусу", - йдеться у повідомленні.

На сайті Верховної Ради цього проєкту закону поки нема.

Зеленський анонсував цей законопроєкт місяць тому. Тоді йшлося про те, що українські біженці в Польщі отримали з початком війни право на працевлаштування, легальне проживання, навчання, медичне страхування та соціальні гарантії. Аналогічні права президент пропонував надати і полякам в Україні.

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Топ коментарі

  • Andy S 89bd7d80
    Поляки к украинцам сегодня относятся как к родным. Даже с учетом всей нашей сложной истории и взаимных претензий, они в минуту беды для украинцев, повели себя как настоящие братья-славяне, как цивилизованная европейская нация: приютили наших женщин и детей, помогают с логистикой и оружием, отстаивают интересы Украины в НАТО и ЕС. Даже если учесть, что они это делают во многом из чувства опасности и общего врага, никто не заставляет их настолько сильно поддерживать нашу страну. Это одно из немногих действий зеленского, которое я одобряю.
  • Алекс Ростиков
    Зараз на болотах взвиють.
  • Paul Foxen
    Дуда зараз поки Джонсон в нок-ауті, єдиний *смотрящій* з оманською зеблею
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