Зеленський вніс до ВР законопроєкт про особливий статус поляків, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що його український колега Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про надання громадянам Польщі особливого статусу в Україні.

Про це йдеться у твіттері Канцелярії президента Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Анджей Дуда: сьогодні президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про надання полякам в Україні особливого статусу", - йдеться у повідомленні.

На сайті Верховної Ради цього проєкту закону поки нема.

Зеленський анонсував цей законопроєкт місяць тому. Тоді йшлося про те, що українські біженці в Польщі отримали з початком війни право на працевлаштування, легальне проживання, навчання, медичне страхування та соціальні гарантії. Аналогічні права президент пропонував надати і полякам в Україні.

Читайте також: Валенса хоче скоротити населення Росії й звільнити поневолені народи