У РФ підтвердили ліквідацію "керівника" окупованого Великого Бурлука Юнакова

У селищі Великий Бурлук на Харківщині, яке перебуває під російською окупацією, підірвали автомобіль керівника окупаційної адміністрації Євгена Юнакова.