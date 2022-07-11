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У РФ підтвердили ліквідацію "керівника" окупованого Великого Бурлука Юнакова

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У РФ підтвердили ліквідацію "керівника" окупованого Великого Бурлука Юнакова
У селищі Великий Бурлук на Харківщині, яке перебуває під російською окупацією, підірвали автомобіль керівника окупаційної адміністрації Євгена Юнакова.

Передає Цензор.НЕТ із посиланням на BBC Україна

Інформацію підтверджують російські інформаційні агенції. Наприклад, ТАСС з посиланням на окупаційну російську владу регіону повідомило, що призначений Росією "керівник" селища Великий Бурлук східніше Харкова загинув від підриву автомобіля.

Там це назвали спланованою атакою української сторони.

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Нагадаємо, напередодні про ліквідацію колаборанта Євгена Юнакова повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук. 

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Топ коментарі

  • Валадімір Щєлєнскій
    Бутилка і кізяк

    Комедія
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Всі гниди в Україні мають бути знищенні...
  • Йцу Кенг 07b0c614
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