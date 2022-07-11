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ВР унеможливила оскарження в судах наказів командирів під час воєнного стану чи в бойовій обстановці, - закон

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ВР унеможливила оскарження в судах наказів командирів під час воєнного стану чи в бойовій обстановці, - закон
Верховна Рада прийняла Закон, який унеможливлює оскарження в судах наказів або розпоряджень командирів в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Верховної Ради.

"Законом про внесення змін до статті 151 Кодексу адміністративного судочинства України щодо забезпечення позовів у виді зупинення наказу під час воєнного стану чи в бойовій обстановці, реєстр. №7292, внесено зміни до частини третьої статті 151 Кодексу адміністративного судочинства України, якими доповнено підстави, за яких не допускається такого забезпечення позову, як "зупинення наказу або розпорядження командира (начальника), відданого військовослужбовцю в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Oleksii Lopasov 15eb0f27
    А если приказ преступный или самоубийственный?
  • Danilo Kosmina 10be22a1
    ..цього і остерігався..
    той, хто пройшов через дебілізм воєнного совка, знає про що говорить: притомних судів нема, незалежні ТБканали засланцями хйла заблоковані, на вулицю не вийти - "не розкачуй човна", дермаки-татарови можуть робити будь-що, Безумна рветься особисто розстрілювати неугодних...... ми йдемо до зектатури аніматорів-аматорів, де банкує Бєня та його свІта на чолі з Верховним..(
  • Maryna Solska e862e0af
    вр зараз активно працює щоб у них був вибір більше а у нас меньший. Депутатам вже дозволили подаруночки приймати і "бізнесом" займатися, і тепер вже легально. Тоді за що Порошенка вз..ли?
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