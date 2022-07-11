ЗСУ показали, як вибивали окупантів зі Зміїного. ВIДЕО

В оперативному командуванні "Південь" розповіли подробиці та результати операції зі звільнення острова Зміїний.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на сторінці ОП "Південь" в соцмережі також опубліковане відео, на якому зафіксовані основні моменти операції.

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Військові розповіли, операція тривала понад 2 місяці. Це був цілий комплекс і каскад управлінських рішень, розрахунків сил та засобів, забору даних обстановки та застосування різнорідного озброєння і обладнання, вирахування тактики та стратегії ворога, вибудовування власних, більш ефективних, доцільних, часто нестандартних. До участі було залучено угруповання різнорідних сил ВМС, ескадрилья Байрактарів, Повітряні сили, ракетні війська і артилерія, підрозділи Держприкордонслужби, СБУ та розвідки, також інші підрозділи зі складу оперативно-стратегічного угруповання військ "Олександрія".

В операції було кілька етапів. По-перше, це обрізання шляхів логістичного забезпечення, коли уражався корабельно-катерний склад, судна забезпечення і техніка, якою ворог намагався облаштовувати гарнізон. На цьому етапі влучною роботою БПЛА "Байрактар" і з застосуванням партнерської збройної допомоги і вітчизняних технологій було уражено 4 швидкохідних патрульних катери типу "раптор", швидкісний десантний катер на повітряному каверні типу "серна", суттєві пошкодження отримав фрегат "адмірал ессен", а новий сучасний буксир "спасатель василий бех" переведений у підводний флот.

Тим не менш, за розвідданими на острів було доправлено близько трьох десятків одиниць техніки: ЗРК "Тор-М2" та ТЗМ до нього, 4 ЗГРК "Панцирь-С1", 2 РСЗВ "Град" та "Торнадо-Г", 1 ББМ, 3 військові автомобілі, 2 дизель-генератори і ще близько півтора десятки об'єктів ретельно замаскованих сіткою.

Після потоплення "Москви", що своєю протиповітряною обороною забезпечувала прикриття корабельного угруповання в морі, рашисти й вирішили створити собі з острова, так би мовити стаціонарний крейсер.

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Але виважене й ретельне вивчення ситуації, потужне планування та підготовка до найактивнішого етапу дали свій результат.

Раптово і влучно було уражено командний пункт, засоби перешкод та розвідки, які окупаційні війська розташували на вкрадених бурових установках в Одеському газоконденсатному родовищі. Крім самих втрат це справило ще й переконливе враження на ворога щодо відчайдушності та справжніх потужностей сил оборони півдня України.

В умовах завдавання противником авіаційних, ракетних ударів, радіоелектронного подавлення, обмеженого маневру своїх артилерійських вогневих засобів мета операції була досягнута, шляхом постійного вогневого впливу, порушення логістичного забезпечення між материковою частиною і гарнізоном противника на острові, яке здійснювалося морським шляхом, деморалізацією особового складу противника. Противник залишив о. Зміїний, знищивши вогневі засоби, які не були уражені.

Всього підтверджено знищення: 3 ЗГРК "Панцирь-С1", 1 ЗРК "Тор-М2" та ТЗМ до нього, 1 РЛС "Мис", 1 РСЗВ "Торнадо-Г", 1 РСЗВ "Град", 1 система РЕБ, 1 маломірний катер, 2 ББМ, 8 одиниць автотехніки,

1 склад боєприпасів. Загальні ж втрати російських окупаційних військ навколо епопеї по острову становлять понад $ 900 млн.

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