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Окупанти в Донецьку почали чергову хвилю "мобілізації" через гостру нестачу "нової крові" на фронті, - Андрющенко

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Окупанти в Донецьку почали чергову хвилю "мобілізації" через гостру нестачу "нової крові" на фронті, - Андрющенко
Рашисти на окупованих територіях України здійснюють "вербування добровольців" для війни проти України.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти в Донецьку почали чергову хвилю мобілізації через гостру нестачу "нової крові" на фронті. Донецьк вже майже без чоловіків тому "вербування" добровольців зведено нанівець.

Наступні в черзі "захищати молоду республіку" - новоокуповані території. Звісно ж - "добровільно", - розповів Андрющенко.

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Окупанти в Донецьку почали чергову хвилю мобілізації через гостру нестачу нової крові на фронті, - Андрющенко 01

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Топ коментарі

  • Йцу Кенг 07b0c614
    а вот лучше послушайте, что поет люся арестович с "хорошим русским" быковым....
    это пипец, ребята!
    https://youtu.be/wodcANqBs9U
  • Йцу Кенг 07b0c614
    мальчики в трусиках "волонтерили"...., ну и.... доволонтерились.....
    https://twitter.com/i/status/1546489408056135680
  • Валадімір Щєлєнскій
    Ойц, таки це правда!
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