Окупанти в Донецьку почали чергову хвилю "мобілізації" через гостру нестачу "нової крові" на фронті, - Андрющенко
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Рашисти на окупованих територіях України здійснюють "вербування добровольців" для війни проти України.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти в Донецьку почали чергову хвилю мобілізації через гостру нестачу "нової крові" на фронті. Донецьк вже майже без чоловіків тому "вербування" добровольців зведено нанівець.
Наступні в черзі "захищати молоду республіку" - новоокуповані території. Звісно ж - "добровільно", - розповів Андрющенко.