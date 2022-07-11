Окупанти в Донецьку почали чергову хвилю "мобілізації" через гостру нестачу "нової крові" на фронті, - Андрющенко

Рашисти на окупованих територіях України здійснюють "вербування добровольців" для війни проти України.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти в Донецьку почали чергову хвилю мобілізації через гостру нестачу "нової крові" на фронті. Донецьк вже майже без чоловіків тому "вербування" добровольців зведено нанівець.

Наступні в черзі "захищати молоду республіку" - новоокуповані території. Звісно ж - "добровільно", - розповів Андрющенко.

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