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Своєчасне призначення глави САП є важливим для зміцнення антикорупційних інституцій України, - посли G7

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Своєчасне призначення глави САП є важливим для зміцнення антикорупційних інституцій України, - посли G7
Посли країн "Великої сімки" нагадали про важливість своєчасного призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це вони повідомили у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Як ми обговорили з Віцепрем’єр-міністром Ольгою Стефанішиною 7 липня, посли G7 повторюють, що своєчасне призначення керівника САП є критично важливим для зміцнення антикорупційних інституцій України", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Leshek
    Давайте сбросимся и купим Зеленскому слуховой аппарат, похоже у него проблемы со слухом.
  • Hobby Programming
    Звичайно друге. Йому пох на Україну, він її ще в Омані продав. Вони ж в усіх бабок набрали мішками, а коли прийшов час виконувати зобов'язання - почали петляти. Не здивуюся якщо і війна через це.
  • Bird Jackdaw
    Зеля зараз на ізмєнє!В ного зараз два вибора або відсторонити Дєрмака і призначила керівника САП або поставити Україну під екзистенційний ризик
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