Ахметов вирішив вийти з медійного бізнесу

Бізнесмен Рінат Ахметов ухвалив рішення про вихід SCM із медійного бізнесу.

Про це йдеться у заяві бізнесмена, інформує Цензор.НЕТ.

"Я ухвалив вимушене рішення про вихід моєї інвестиційної компанії SCM з медійного бізнесу. Цього тижня Медіа Група Україна відмовиться на користь держави від усіх ефірних та супутникових телевізійних ліцензій наших каналів та від ліцензій наших друкованих медіа в Україні. Ми також припинимо діяльність онлайн-медіа МДУ", - повідомив власник SCM. Таке рішення продиктоване набранням чинності законом "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

"Як найбільший приватний інвестор в економіку України я неодноразово говорив, що не був, не є і не буду олігархом. Короткий шестимісячний термін, визначений законом для продажу медіа активів, і російська військова агресія проти України не дають можливості компанії SCM продати медіабізнес на ринкових умовах", - йдеться у заяві.

"За більш ніж 20 років, починаючи з 2000 року, ми разом із журналістами створили медіахолдинг, заснований на принципах свободи слова, правди та професіоналізму, що складається з 10 ефірних та супутникових телевізійних каналів, інтернет-ресурсів, друкованих ЗМІ та сучасної виробничої медійної екосистеми. Загальний обсяг інвестицій, вкладених у цей медіахолдинг, перевищив 1,5 млрд доларів", - зазначається у заяві.

Рінат Ахметов подякував журналістам за спільну працю та спільні успіхи. "Найбільша інвестиція – це внесок кожного з 4 000 журналістів та співробітників нашої медійної команди. Завдяки вашій роботі канали "Україна" та "Україна 24" стали лідерами в Україні за аудиторією глядачів, а канали групи "Футбол" збирали мільйони вболівальників перед екранами. Тому мені важко ухвалювати рішення про вихід із медійного бізнесу", - заявив Ахметов.