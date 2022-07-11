Росія скоротила постачання газу в Австрію на 70%

Російський "Газпром" скоротив на 70% обсяги постачання природного газу австрійській напівдержавній нафтогазовій компанії OMV.

Про це у понеділок повідомив речник OMV Андреас Рінофнер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Російська державна компанія "Газпром" ще більше скоротила обсяги поставок для OMV після початку ремонту "Північного потоку - 1". OMV отримує сьогодні, у понеділок, приблизно на 70% менше, ніж було заявлено", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з середини червня "Газпром" вже постачав близько половини замовлених обсягів газу.

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За словами речника OMV, можливість продовження заповнення газосховищ в Австрії, незважаючи на скорочення поставок, також залежить від щоденного споживання та додаткових закупівель на спотовому ринку.

Напередодні в австрійському міністерстві енергетики заявили, що очікують менше надходження газу до Австрії у зв’язку з початком ремонту газопроводу "Північний потік - 1". Водночас, було висловлено сподівання, що поставки будуть повністю відновлені після перезапуску газопроводу 21 липня.

При цьому, заявляють у міністерстві, "Північний потік - 1" відіграє незначну роль у прямих поставках газу до Австрії, яка, головним чином, отримує природний газ з допомогою системи трубопроводів через Україну.