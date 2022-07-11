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Росія скоротила постачання газу в Австрію на 70%

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Росія скоротила постачання газу в Австрію на 70%
Російський "Газпром" скоротив на 70% обсяги постачання природного газу австрійській напівдержавній нафтогазовій компанії OMV.

Про це у понеділок повідомив речник OMV Андреас Рінофнер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Російська державна компанія "Газпром" ще більше скоротила обсяги поставок для OMV після початку ремонту "Північного потоку - 1". OMV отримує сьогодні, у понеділок, приблизно на 70% менше, ніж було заявлено", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з середини червня "Газпром" вже постачав близько половини замовлених обсягів газу.

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За словами речника OMV, можливість продовження заповнення газосховищ в Австрії, незважаючи на скорочення поставок, також залежить від щоденного споживання та додаткових закупівель на спотовому ринку.

Напередодні в австрійському міністерстві енергетики заявили, що очікують менше надходження газу до Австрії у зв’язку з початком ремонту газопроводу "Північний потік - 1". Водночас, було висловлено сподівання, що поставки будуть повністю відновлені після перезапуску газопроводу 21 липня.

При цьому, заявляють у міністерстві, "Північний потік - 1" відіграє незначну роль у прямих поставках газу до Австрії, яка, головним чином, отримує природний газ з допомогою системи трубопроводів через Україну.

Топ коментарі

  • Тетяна Тать
    якщо я добре пам"ятаю, Австрія останнім часом була рупором раші і її захисником, проросійські настрої там були чи не найпотужніші.

    раша знову починає лупцювати з найбільш наближених

    ну, хлопи, пробачайте, Європу і правда треба вчити, хто є кацапи.

    ненадійні, підступні та звичні на привітання відповідати ножем під ребра.

    Доброго дня, Австріє, це реальність.

    Угорщина, купуйте вазелін, далі буде.
  • Garry Grant
    Ну що австріяки? Допомогли вам танцульки ***** з вашим міністром- гермафродітом на її(його)весіллі пару років тому?
  • Бенина Мама
    Танцуют все !!!
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