Нідерланди нададуть Україні важку зброю, панцирники і самохідні гаубиці, - прем'єр Рютте
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Звісно, Україна потребує нашої військової підтримки. Нам треба підтримувати Україну сучасним озброєнням. Я закликаю всіх своїх колег у Європі і в інших куточках світу допомагати Україні важкою зброєю. Наша країна надаватиме важку зброю, панцирники і самохідні гаубиці. Я хочу закликати наших союзників зробити те саме", - зазначив глава уряду Нідерландів.
За його словами, війна РФ проти України може тривати довше, ніж усі сподівалися.
"Ми маємо зосереджено і далі підтримувати Україну політично, повсякчас заявляючи про підтримку та постійно тиснучи на путінську росію, а також посилючи двосторонню і багатосторонню політичну співпрацю з Україною", - додав Рютте.
"Ви можете на нас розраховувати і зараз, і найближчими роками, й надалі", - підсумував він.