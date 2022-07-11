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Нідерланди нададуть Україні важку зброю, панцирники і самохідні гаубиці, - прем'єр Рютте

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Нідерланди нададуть Україні важку зброю, панцирники і самохідні гаубиці, - прем'єр Рютте
Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що його країна надасть Україні сучасну важку зброю, панцирники і самохідні гаубиці, та закликав інші держави зробити те саме.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Звісно, Україна потребує нашої військової підтримки. Нам треба підтримувати Україну сучасним озброєнням. Я закликаю всіх своїх колег у Європі і в інших куточках світу допомагати Україні важкою зброєю. Наша країна надаватиме важку зброю, панцирники і самохідні гаубиці. Я хочу закликати наших союзників зробити те саме", - зазначив глава уряду Нідерландів.

За його словами, війна РФ проти України може тривати довше, ніж усі сподівалися.

"Ми маємо зосереджено і далі підтримувати Україну політично, повсякчас заявляючи про підтримку та постійно тиснучи на путінську росію, а також посилючи двосторонню і багатосторонню політичну співпрацю з Україною", - додав Рютте.

"Ви можете на нас розраховувати і зараз, і найближчими роками, й надалі", - підсумував він.

Читайте: Італія теж надасть Україні важке озброєння, - прем’єр Нідерландів Рютте

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Голландцям-респект.Брехливим та серливим німцям читати обов'язково...
  • дмитрий a4f273bf
    А это, к сожалению, наше свинство и быдлячество. Приняли под миллион беженцев и ещё сколько к ним присоединится, сколько денег дали, да ещё оружия подгоните и всё за свой немецкий счёт. Почему-то у нас народ забывает, что в Германии свои имеются проблемы и они нам по большому счёту ничего не должны, но не кукарекнуть в их адрес мы не можем. Нам всё и сразу подавай, а вот чем мы сами перед войной занимались, вот тут тишина, никакого критического мышления
  • Paul Foxen
    скоріш всього броньовані машини
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