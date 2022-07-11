Нідерланди нададуть Україні важку зброю, панцирники і самохідні гаубиці, - прем'єр Рютте

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що його країна надасть Україні сучасну важку зброю, панцирники і самохідні гаубиці, та закликав інші держави зробити те саме.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Звісно, Україна потребує нашої військової підтримки. Нам треба підтримувати Україну сучасним озброєнням. Я закликаю всіх своїх колег у Європі і в інших куточках світу допомагати Україні важкою зброєю. Наша країна надаватиме важку зброю, панцирники і самохідні гаубиці. Я хочу закликати наших союзників зробити те саме", - зазначив глава уряду Нідерландів.

За його словами, війна РФ проти України може тривати довше, ніж усі сподівалися.

"Ми маємо зосереджено і далі підтримувати Україну політично, повсякчас заявляючи про підтримку та постійно тиснучи на путінську росію, а також посилючи двосторонню і багатосторонню політичну співпрацю з Україною", - додав Рютте.

"Ви можете на нас розраховувати і зараз, і найближчими роками, й надалі", - підсумував він.

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