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Трансформація України для членства в ЄС триває попри війну, - Зеленський

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Трансформація України для членства в ЄС триває попри війну, - Зеленський
Трансформація України з метою отримати повноправне членство в Європейському Союзі триває, попри складні умови, створені повномасштабною російсько-українською війною.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час брифінгу з прем‘єр-міністром Нідерландів Марком Рютте в Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми швидко здобули статус кандидата на членство<…> Ми не будемо гаяти час на наступному етапі, до початку переговорів щодо членства в Європейському Союзі. Подальша трансформація нашої держави задля готовності стати повноправним членом Євросоюзу відбувається навіть зараз, в умовах складної ситуації, в умовах повномасштабної війни", – запевнив Зеленський.

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Зеленський подякував прем‘єр-міністру Нідерландів за підтримку України на євроінтеграційному шляху.

Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Ага. Тартаров - это для пути в ЕС или назад? А Ермак туда же?
  • olele
    Останнім часом усе ясніше, що об'єкти і напрями Великого будівництва збігаються зі шляхами наступу армії рф - https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0qeJ9mRQdkHSV3bR1cWBBvKyWEEEGcZ3cG3AvMEB1QHSwixPSbquwawUFtvu4URA9l&id=100001217691479&sfnsn=mo
  • Maxim Ak-Murza
    Он таки думает, шо сможет пропетлять?
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