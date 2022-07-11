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Турбіна для "Північного потоку": МЗС викликало канадського дипломата і заявило, що таке рішення підриває євроатлантичну єдність

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Турбіна для "Північного потоку": МЗС викликало канадського дипломата і заявило, що таке рішення підриває євроатлантичну єдність
Міністерство закордонних справ України висловило тимчасовому повіреному у справах Канади в Україні розчарування у зв’язку з рішенням канадського уряду повернути у Німеччину газову турбіну для Nord Stream.

Про це йдеться у коментарі зовнішньополітичного відомства, повідомляє Цензор.НЕТ.

"11 липня до Міністерства закордонних справ України було запрошено тимчасового повіреного у справах Канади в Україні, якому було висловлено розчарування української сторони у зв’язку з рішенням уряду Канади видати дозвіл на повернення до Німеччини відремонтованих компанією Siemens Energy Canada турбін Північного потоку-1.

Канадську сторону було закликано переглянути це рішення, яке підриває євроатлантичну єдність в застосуванні міжнародного санкційного режиму щодо РФ, а також створює підґрунтя для того, щоб Росія і далі використовувала енергетику як гібридну зброю проти Європи", - заявили у МЗС.

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Як повідомлялося, уряд Канади вирішив повернути Німеччині відремонтовану газову турбіну, що використовувалася в системі трубопроводу Nord Stream. Рішення було прийнято попри заперечення уряду України, а також української діаспори в Канаді, які наголошували, що повернення турбіни підірве режим санкцій. У суботу міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон заявив, що тимчасовий дозвіл на експорт був виданий після тривалих обговорень з європейськими союзниками, а також з Міжнародним енергетичним агентством.

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Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    Ти дивись яке грізне наше МЗС. А як литовці просили не купувати білоруську електроенергію і навіть їх Президент прихїзджав і виступав у Верховній Раді, то що йому Володя і арахамія сказали? А російське вугілля брав Беня, а наші шахти закривав, то де було таке грізне МЗС? Чи це так потрібно підняти білу піну, щоб забулися за дєрмака?
  • Oleksandr Pohribnyi
    Це що, нова вказівка єрмака - пересрати відносини з партнерами?
  • IgorYakovlevich
    Канада - наш друг, у щирості якого (з кількох причин) ми не сумніваємось. Думаю, що в цій історії з турбіною були певні юридичні моменти, на яких зіграли німці в унісон із запоребриком.
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