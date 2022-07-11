"Не хотів би готувати РФ до неприємних сюрпризів", - Зеленський про домовленості з Нідерландами

Нідерланди входять в десятку держав-партнерів, які допомагають Україні озброєнням, наразі тривають перемовини з урядом Нідерландів про подальшу співпрацю.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу з главою уряду Нідерландів Марком Рютте, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нідерланди входять в десятку держав-партнерів, які допомагають озброєнням нашій армії, а значить допомагають і деокупації нашої держави. Я за це вдячний. Я не впевнений, що можу розказати абсолютно все, про що ми домовляємось з урядом Нідерландів. Я не хотів би готувати Російську Федерацію до неприємних сюрпризів для них", - зазначив президент.

Відповідаючи на запитання щодо постачання Україні самохідних гаубиць та іншого озброєння, глава держави відзначив, що наша держава дійсно потребує більше артилерії, враховуючи переважаючі сили противника.

"Дійсно, у нас є, на жаль, велика перевага з точки зору кількості зброї, артилерії з боку Росії у порівнянні з Україною. І дійсно, одним з актуальних питань, і зараз на зустрічі з Марком я піднімав це питання, є постачання артилерії. Скажу відверто, я з усіма партнерами, які готові давати потужну підтримку, говорю про артилерію. Так, цього дійсно не вистачає", - зазначив глава держави.

Він відмовився коментувати питання про постачання іншої зброї та зазначив, що ця інформація призначена лише для військових.

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