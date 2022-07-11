США підтримують рішення Канади повернути турбіну для "Північного потоку", - Держдеп

США підтримують рішення канадської влади повернути Німеччині газову турбіну, що належить "Газпрому" для трубопроводу "Північний потік", повідомляє американський Держдепартамент.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми підтримуємо рішення канадського уряду повернути Німеччині турбіну для природного газу, яка використовується на трубопроводі "Північний потік"", - йдеться у заяві представника Держдепу Неда Прайса.

У документі наголошується, що ця турбіна дозволить Німеччині та іншим європейським країнам у короткий проміжок часу поповнити запаси газу, "підвищивши тим самим енергетичну безпеку та стійкість".

У Держдепі знову заявили, що США з союзниками віддані зусиллям щодо "скорочення залежності від російських енергоресурсів". Водночас, зазначається у заяві, Захід докладає зусиль для захисту своїх економік та забезпечення стабільності на глобальному ринку енергоресурсів.

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Напередодні канадський міністр природних ресурсів Джонатан Уїлкінсон повідомив, що Оттава погодилася відправити до Німеччини газову турбіну виробництва компанії Siemens, яка належить "Газпрому", яка знаходилася на ремонті в Монреалі.

"Канада надасть Siemens Canada обмежений за часом та відкликаний дозвіл на повернення відремонтованих турбін для "Північного потоку" до Німеччини", - йдеться у заяві міністра. Він зазначив, що дозвіл на вивезення турбіни видали після ґрунтовних обговорень із "європейськими друзями та союзниками", а також Міжнародним енергетичним агентством.

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