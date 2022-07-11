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США підтримують рішення Канади повернути турбіну для "Північного потоку", - Держдеп

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США підтримують рішення Канади повернути турбіну для "Північного потоку", - Держдеп
США підтримують рішення канадської влади повернути Німеччині газову турбіну, що належить "Газпрому" для трубопроводу "Північний потік", повідомляє американський Держдепартамент.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми підтримуємо рішення канадського уряду повернути Німеччині турбіну для природного газу, яка використовується на трубопроводі "Північний потік"", - йдеться у заяві представника Держдепу Неда Прайса.

У документі наголошується, що ця турбіна дозволить Німеччині та іншим європейським країнам у короткий проміжок часу поповнити запаси газу, "підвищивши тим самим енергетичну безпеку та стійкість".

У Держдепі знову заявили, що США з союзниками віддані зусиллям щодо "скорочення залежності від російських енергоресурсів". Водночас, зазначається у заяві, Захід докладає зусиль для захисту своїх економік та забезпечення стабільності на глобальному ринку енергоресурсів.

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Напередодні канадський міністр природних ресурсів Джонатан Уїлкінсон повідомив, що Оттава погодилася відправити до Німеччини газову турбіну виробництва компанії Siemens, яка належить "Газпрому", яка знаходилася на ремонті в Монреалі.

"Канада надасть Siemens Canada обмежений за часом та відкликаний дозвіл на повернення відремонтованих турбін для "Північного потоку" до Німеччини", - йдеться у заяві міністра. Він зазначив, що дозвіл на вивезення турбіни видали після ґрунтовних обговорень із "європейськими друзями та союзниками", а також Міжнародним енергетичним агентством.

Також читайте: Єврокомісія про передачу Канадою турбіни для "Північного потоку": Санкції ЄС проти РФ не поширюються на обладнання і технології для транспортування газу

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Топ коментарі

  • Иван Петров d4225322
    А наши устроили истерику и вызвали посла. Клоуны. Давайте посремся еще с Канадой.
  • Анатолий К 65c6a92d
    США підтримують, бо це цивілізована крахна і діє в рамках закону. Є санкції по цій турбіні? Немає. А призначили в нас прокурора САП, як обіцяли півтора роки назад? Ні. То чому США мають втрачати свою репутацію і йти на поводу Зелі і дєрмака?
  • Nikolay Ivankov 071fa753
    Давайте посмотрим на это вот с какой стороны. Вот сейчас Канада возвращает турбину - а рашка не пускает газ. Сейчас в Германии идёт мощная кампания о том, что типа "мы замёрзнем зимой" - понятно, откуда ноги растут. Вот вернётся эта турбина - и газ не будет качаться. Значит рашка - явно использует газ как оружие, придуриваться... ну, будут всё равно, но одим аргументом меньше.

    США, по сути, как бы ганебно это не звучало, спасает Канаде и Германии лицо.
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