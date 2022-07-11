США підтримують рішення Канади повернути турбіну для "Північного потоку", - Держдеп
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми підтримуємо рішення канадського уряду повернути Німеччині турбіну для природного газу, яка використовується на трубопроводі "Північний потік"", - йдеться у заяві представника Держдепу Неда Прайса.
У документі наголошується, що ця турбіна дозволить Німеччині та іншим європейським країнам у короткий проміжок часу поповнити запаси газу, "підвищивши тим самим енергетичну безпеку та стійкість".
У Держдепі знову заявили, що США з союзниками віддані зусиллям щодо "скорочення залежності від російських енергоресурсів". Водночас, зазначається у заяві, Захід докладає зусиль для захисту своїх економік та забезпечення стабільності на глобальному ринку енергоресурсів.
Напередодні канадський міністр природних ресурсів Джонатан Уїлкінсон повідомив, що Оттава погодилася відправити до Німеччини газову турбіну виробництва компанії Siemens, яка належить "Газпрому", яка знаходилася на ремонті в Монреалі.
"Канада надасть Siemens Canada обмежений за часом та відкликаний дозвіл на повернення відремонтованих турбін для "Північного потоку" до Німеччини", - йдеться у заяві міністра. Він зазначив, що дозвіл на вивезення турбіни видали після ґрунтовних обговорень із "європейськими друзями та союзниками", а також Міжнародним енергетичним агентством.