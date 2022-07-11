В Україні зафіксували нову хакерську атаку на державні організації, - CERT-UA

Урядовою командою реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA зафіксовано факт масового розповсюдження електронних листів з темою "Об'єднаний офіційний звіт про гуманітарну ситуацію. Україна" та вкладенням у вигляді XLS-документу "Гуманітарна катастрофа України з 24 лютого 2022 року.xls". При цьому електронні листи розсилаються зі скомпрометованих електронних адрес державних органів України.