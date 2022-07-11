Обговорили практичну військову підтримку ЗСУ, - Резніков провів перемовини зі шведським колегою Гультквістом
1 3585
Міністр оборони України провів телефонну розмову з міністром оборони Швеції Петером Гультквістом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Резніков написав у твіттері.
"Цей тиждень розпочався з телефонної розмови з моїм добрим другом та України Петером Гультквістом, міністром оборони Швеції. Серед іншого ми обговорили практичну військову підтримку ЗСУ Швецією. Дякую, міністре, за те, що ви з нами в цей історичний час!", - підкреслив він.