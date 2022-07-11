Департамент муніципальної безпеки КМДА навчатиме всіх охочих військовій справі
Про це повідомили в Муніципальній охороні, інформує Цензор.НЕТ.
Добровольці зможуть пройти навчання з кількох напрямків: тактична медицина; вогнева підготовка та порядок дій під час обстрілів противника; інженерна підготовка та порядок поводження з вибухонебезпечними предметами; забезпечення цивільного захисту населення, дії в умовах радіаційного та хімічного забруднення. Навчання проходитимуть на базі навчального центру КО "Муніципальна Охорона".
Першими практичні заняття пройшли працівники комунальних підприємств та працівники райдержадміністрацій столиці. У подальшому до такої підготовки місто буде залучати всіх охочих.
"КМДА планує розширити програму підготовки населення до національного спротиву і розробити тренування для всіх категорій цивільного населення, зокрема студентів та старшокласників", — йдеться в повідомленні.