Департамент муніципальної безпеки КМДА навчатиме всіх охочих військовій справі

Департамент муніципальної безпеки КМДА розпочинає навчання з оборони та цивільного захисту для всіх охочих мешканців столиці.

Про це повідомили в Муніципальній охороні, інформує Цензор.НЕТ.

Добровольці зможуть пройти навчання з кількох напрямків: тактична медицина; вогнева підготовка та порядок дій під час обстрілів противника; інженерна підготовка та порядок поводження з вибухонебезпечними предметами; забезпечення цивільного захисту населення, дії в умовах радіаційного та хімічного забруднення. Навчання проходитимуть на базі навчального центру КО "Муніципальна Охорона".

Першими практичні заняття пройшли працівники комунальних підприємств та працівники райдержадміністрацій столиці. У подальшому до такої підготовки місто буде залучати всіх охочих.

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"КМДА планує розширити програму підготовки населення до національного спротиву і розробити тренування для всіх категорій цивільного населення, зокрема студентів та старшокласників", — йдеться в повідомленні.