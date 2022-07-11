Ердоган обговорив із Зеленським питання експорту українського зерна

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у понеділок провів телефонну розмову зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським, вони обговорили питання вивезення зерна з України через Чорне море

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на канцелярію турецького президента.

Під час розмови Ердогана та президента України Володимира Зеленського обговорювалися українсько-російська війна та питання щодо створення безпечних коридорів для експорту зерна в Чорному морі.

Ердоган наголосив, що прагне, аби в Україні настав мир, і заявив, що Туреччина продовжує працювати над розробленим ООН планом постачання українських зернових продуктів на світовий ринок.

Турецький лідер заявив, що вирішення війни між Україною та Росією "в будь-якому випадку буде дипломатичним шляхом" і запевнив, що Анкара готова запропонувати будь-яку підтримку, зокрема сприяння та посередництво, у Стамбульському процесі.

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Ердоган також подякував президенту України за святкові привітання, які він висловив турецькою мовою в опублікованому ним відеозверненні з нагоди Курбан-байраму.

Своєю чергою Володимир Зеленський повідомив, що в розмові з Ердоганом "подякував за висловлені співчуття щодо чергових мирних жертв агресії РФ" і обговорив важливість розблокування портів та відновлення експорту зерна.

"Також маємо запобігати вивезенню Росією нашого зерна з тимчасово окупованих територій", – зазначив Зеленський.

Раніше в понеділок повідомлялося, що Ердоган і президент Росії Володимир Путін також провели телефонну розмову, яка, зокрема, стосувалася теми вивезення зерна.

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