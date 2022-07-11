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Зеленський присвоїв польському Перемишлю почесну відзнаку "Місто-рятівник"

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Зеленський присвоїв польському Перемишлю почесну відзнаку "Місто-рятівник"
Президент України Володимир Зеленський підписав указ №484/2022 про присвоєння польському місту Перемишлю почесної відзнаки "Місто-рятівник",

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті глави Української держави у понеділок.

"Відзнака вшановує безпрецедентну солідарність місцевої влади, жителів та волонтерів Перемишля з українським народом, усебічну масштабну допомогу громадянам України, які вимушено залишили батьківщину внаслідок збройної агресії Російської Федерації, а також вагому підтримку України в захисті її незалежності та суверенітету", - йдеться в повідомленні.

Перемишль став другим після польського Жешува містом, якому присвоєно цю почесну відзнаку.

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Топ коментарі

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Дякуємо Польщі, всім полякам і жителям Перемишлю особисто за допомогу!!!
  • Чайка Київ
    Не знала, що існує таке звання.
    Та польському народу, велика подяка та шана за підтримку і допомогу!!!
  • 5 копійок
    Щось комусь присвоїти, когось нагородити, щоб бути на слуху, - це його коник.
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