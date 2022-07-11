Указ про видачу українським громадянам паспортів РФ - нікчемний і свідчить лише про загарбницькі апетити Путіна, - МЗС

Міністерство закордонних справ України засудило указ президента РФ від 11 липня 2022 року, який передбачає спрощений порядок надання російського громадянства для всіх громадян України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Зазначене рішення є черговим зазіханням на суверенітет та територіальну цілісність України, несумісне із нормами та принципами міжнародного права", - наголосили в МЗС.

Зазначається, що указ президента РФ від 11 липня вносить зміни до попередніх указів про спрощений порядок надання громадянства Росії для мешканців тимчасово окупованих територій України в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях, нині поширюючи його дію на решту української території. Це, зокрема, підтверджує продовження курсу Кремля на загарбання українських земель, знищення Української держави та примусову асиміляцію української нації.

"Паспортизація українських громадян є юридично нікчемною та не матиме правових наслідків для України. Натомість Росія використовує спрощену процедуру видачі паспортів для затягування зашморгу на шиях мешканців тимчасово окупованих територій нашої держави, змушуючи їх брати участь в злочинній діяльності окупаційних адміністрацій та російської загарбницької армії", - зазначили в Міністерстві.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що указ свідчить лише про загарбницькі апетити РФ.

"Українським громадянам не потрібне путінське громадянство, а спроби нав’язати його силою приречені на провал. Цей указ нікчемний і свідчить лише про загарбницькі апетити Путіна. Я переконаний, що Збройні Сили України покладуть їм край за належної підтримки партнерів. Тому зараз критично важливо посилити допомогу нашій державі. Закликаю партнерів до жорсткої реакції на нові паспортні фантазії Путіна: терміново надати Україні більше важкого озброєння та запровадити нові економічні санкції проти Росії", - наголосив Кулеба.

Зволікання лише заохочуватиме Росію до подальших злочинів проти України та руйнування миру та безпеки у світі, зазначають у МЗС України.

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