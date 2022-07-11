Зеленський вніс до Ради законопроєкт про правові та соціальні гарантії для поляків в Україні
Як інформує Цензор.НЕТ, про це поідомляється на сайті Президента України.
На знак подяки польському народові за солідарність і підтримку України в умовах повномасштабної збройної агресії Росії та з урахуванням принципу взаємності законопроект передбачає встановлення прав і гарантій для громадян Польщі, які перебувають в Україні, аналогічних встановленим в ухваленому 12 березня 2022 року Законі Республіки Польща "Про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни".
У розробленому за ініціативою Глави Української держави законопроекті передбачається, зокрема, надання громадянам Польщі та членам їхніх родин можливості легального перебування на території України протягом 18 місяців з дати ухвалення закону. Поляки також отримають право на працевлаштування, здійснення господарської діяльності, навчання в закладах освіти, медичне обслуговування на території України та окремі соціальні виплати згідно з українським законодавством.
Як зазначається на сайті ВР, відповідний законопроєкт №7550 зареєстровано у Верховній Раді 11 липня.
Законопроєкт розроблено для вдосконалення умов проживання громадян Польщі в Україні. Як зазначається в пояснювальній записці, президент України вніс його у відповідь на ухвалення у Польщі закону "Про допомогу громадянам України у зв'язку із збройним конфліктом на території цієї країни", який регулює низку ключових питань, пов'язаних із перебуванням українців, які втекли від війни, встановлює інструменти допомоги, а також передбачає спрощення працевлаштування та легалізацію перебування.
Президент України у своєму законопроєкті пропонує надати громадянам Республіки Польща та членам їхніх родин – подружжю, дітям (незалежно від громадянства), які прибули до України, можливість легального перебування на території України протягом 18 місяців.
Згідно з документом, громадяни Республіки Польща, які законно перебувають в Україні, зможуть отримати право на працевлаштування, здійснення господарської діяльності, навчання в закладах освіти, медичне обслуговування на території України та окремі соціальні виплати згідно з українським законодавством.