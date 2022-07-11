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За кордоном перебувають 22 тис. українських вчителів, - Шкарлет

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За кордоном перебувають 22 тис. українських вчителів, - Шкарлет
Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет заявляє, що наразі за кордоном ще залишається 22 тис. українських вчителів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У нас на сьогодні 22 тис. вчителів, які виїхали за межі території України. Мушу вам сказати, що чотири місяці тому таких вчителів було понад 30 тис. Вчителі повертаються на свої робочі місця, повертаються до України", - сказав очільник МОН.

Водночас, міністр наголосив, якщо на території будь-якої громади буде ухвалено рішення про дистанційне навчання з нового навчального року, то вчителям цих шкіл не обов'язково повертатися до країни, і навпаки – якщо школа запрацює офлайн, то вчитель має повернутися і проводити уроки у очному форматі.

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Топ коментарі

  • Bohdanov Dmytro
    роспочати навчання офлайн може лише або дибіл, або зрадник. Яка школа буде новим Амстором?
  • Oleg Smirnov 9524fae4
    Якщо вчителя повертаються - то, мабуть, добре.
    Якби ще тільки плагіатор Шкарлет виїхав. Назавжди.
  • Ksenia VB
    Там будуть отримувати зарплату в 5000 євро ))
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