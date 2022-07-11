Чемпіонат України з футболу стартує 23 серпня, - міністр молоді та спорту Гутцайт
"Мінмолодьспорту разом із Українською асоціацією футболу, Міноборони, МВС, Мінекономіки, Нацполіцією, ДСНС, обласними та Київською міською військовими адміністраціями розроблять Порядок організації та проведення змагань, в умовах воєнного стану", - йдеться у повідомленні пресслужби Мінспорту з посиланням на Гутцайта, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що матчі будуть проводитися на території України, без глядачів, з дозволу місцевих військових адміністрацій та з обов'язковим дотриманням усіх правил безпеки.
"Біля стадіонів обов'язкова наявність, облаштованого за всіма стандартами, місця для укриття. Під час повітряних тривог матчі зупинятимуться – футболісти, тренери та весь штат мають оперативно пройти до укриття. Обов'язково присутність представників місцевих військових адміністрацій, бригад медиків і ДСНС", - йдеться у повідомленні.