Чемпіонат України з футболу стартує 23 серпня, - міністр молоді та спорту Гутцайт

Чемпіонат України з футболу стартує 23 серпня, повідомляє міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

"Мінмолодьспорту разом із Українською асоціацією футболу, Міноборони, МВС, Мінекономіки, Нацполіцією, ДСНС, обласними та Київською міською військовими адміністраціями розроблять Порядок організації та проведення змагань, в умовах воєнного стану", - йдеться у повідомленні пресслужби Мінспорту з посиланням на Гутцайта, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що матчі будуть проводитися на території України, без глядачів, з дозволу місцевих військових адміністрацій та з обов'язковим дотриманням усіх правил безпеки.

"Біля стадіонів обов'язкова наявність, облаштованого за всіма стандартами, місця для укриття. Під час повітряних тривог матчі зупинятимуться – футболісти, тренери та весь штат мають оперативно пройти до укриття. Обов'язково присутність представників місцевих військових адміністрацій, бригад медиків і ДСНС", - йдеться у повідомленні.

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