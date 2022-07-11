Сьомий пакет санкцій ЄС проти Росії буде готовий у найближчі тижні, - Bloomberg

Європейський Союз планує представити новий, сьомий пакет санкцій проти Росії у зв’язку з її повномасштабним вторгненням в Україну "в найближчі тижні".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

За словами співрозмовників видання, до сьомого пакету санкцій можуть увійти обмеження на імпорт золота, заходи щодо виправлення попередніх санкцій та розширення санкційних списків.

Механізми обмеження цін на нафту обговорюються, але найближчим часом ЄС навряд чи запровадить такі санкції.

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Деякі країни-члени ЄС наполягали на включенні російського газу до санкцій, але серед переважної більшості країн такого бажання немає.

Нагадаємо, Євросоюз вже ухвалив шість пакетів санкцій проти Росії через те, що вона свідомо порушила міжнародне право, коли розпочала вторгнення до України.

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